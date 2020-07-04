Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı, kurum kapatıldı

<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Şavşat ilçesinde, tayinle gelen bir memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı. Memur tedaviye alınırken, temas ettiği 15 kişi karantinaya alındı. <br>Şavşat Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne tayin olan bir memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Memur, Artvin Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Toplum Sağlığı Merkezi Filyasyon ekipleri memurun temas ettiği belirlediği 15 kişiyi de karantinaya aldı. Karantina süresince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-07-04 12:36:32<br>
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