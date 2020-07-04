Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı, kurum kapatıldı

<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Şavşat ilçesinde, tayinle gelen bir memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı. Memur tedaviye alınırken, temas ettiği 15 kişi karantinaya alındı. <br>Şavşat Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne tayin olan bir memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Memur, Artvin Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Toplum Sağlığı Merkezi Filyasyon ekipleri memurun temas ettiği belirlediği 15 kişiyi de karantinaya aldı. Karantina süresince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-07-04 12:36:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.