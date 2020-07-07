Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın İlçeye bağlı Sahlepçiler köyündeki yangında 10'un üzerinde evde yangın çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.