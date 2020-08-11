Artvin'in Pırnallı köyünde bulunan Porta manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor.

9. yüzyıldan Balgrat Kralllarından 1. Aşot tarafından yaptırılan manastır, kilise, şapel, çan kulesi ve çeşmeden oluşurken, son dönemlerde definecilerin talanına uğruyor. Yıllara meydan okuyarak büyük bir bölümü ayakta duran yapıların restore edilmesini isteyen yöre halkı kilise ve manastırın inanç turizmine kazandırılmasını istedi.

Pırnallı Köyü Muhtarı Nurettin Avcı, yaptığı açıklamada "Bu manastırın Artvin'deki manastırların merkezi olduğu bilinmektedir. Manastırın çevresinde köylülerin bağ evleri bulunmaktadır. Buranın ulaşımı ve bakımı yok. Buraya yol yapılması ve tarihi yerlerin restore edilmesi gerekiyor çünkü buraya çok fazla yabancı turist geliyor ve kendi dinlerince ibadet ediyor aralarında Türkçe bilenler, ‘yol yol’ diye serzenişte bulunuyor. Bu yapılara sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.

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