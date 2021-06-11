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Tarihi cami minaresine 171 yıl sonra kavuştu Köy sakinleri yıllar sonra yapılan minarede ezan sesi mutluluğu yaşadı

İHA

Tarihi cami minaresine 171 yıl sonra kavuştu Köy sakinleri yıllar sonra yapılan minarede ezan sesi mutluluğu yaşadı

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünde tarihe tanıklık eden ve 171 yıl önce yapılan ahşap cami minaresine nihayet kavuştu.
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünde bulunan ve tarihe meydan okuyan ahşap cami minaresi yıllar sonra yeniden inşa edildi. Yığma yapım sisteminde inşa edilen cami, taş ve ahşap yapı malzemesi kullanılarak yapıldı.
Kitabesi bulunmamasına rağmen, sonradan yapılan tespitler sonucu, kuzey cephesine asılan levhasına göre, Hicri 1266 (M. 1850) tarihinde, köylülerce inşa edildiği belirlenen cami, geçici onarımlarla, günümüze kadar ulaştı. Minaresi bulunmayan cami için köylüler, İl Kültür Varlıkları Kurulu'ndan, camiye temas etmeden minaresi yapımı için izin alırken, 1,5 asra aşan süre sonra minareden sela ve ezan sesleri yükseldi.

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