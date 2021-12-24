Artvin'de 39 köy yolu ulaşıma kapalı

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Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 39 köy yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ardanuç 5, Arhavi 7, Borçka 5, Murgul 1, Hopa 5, Şavşat 15 olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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