Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde baraj şantiyesinde çalışan Harun Candan (21), girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Yusufeli Barajı şantiyesinde işçi olarak çalışan Harun Candan, akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde yüzerken akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp işçinin bulunması için nehirde çalışma başlatıldı. Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan da bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-07-25 20:45:23
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