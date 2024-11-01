Artvin-Rize karayolunda heyelan meydana geldi
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Rize-Artvin karayolu bir süre ulaşıma kapandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar sonrası karayolu kenarında heyelan meydana geldi. Kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.
Güvenlik önlemleri alarak çalışma başlatan ekiplerin kaya ve toprak yığınlarını temizlemesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.