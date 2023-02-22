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Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı

Artvin-Borçka karayolu üzerinde meydana gelen heyelan anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuna yansıdı

Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı
İHA

Artvin’de iki farklı bölgede meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı. Kente son günlerde sıkça yaşanan heyelanlar dikkat çekti.

Artvin’de son günlerde ektisini gösteren karla karışık yağmur, kentte çok sayıda heyelanın beraberinde getirdi.

Artvin- Borçka karayolu üzerinde meydana gelen heyelan anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuna yansıdı. Şans eseri heyelan anında yoldan araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Bir heyelan anı ise merkeze bağlı Ortaköy köyünde yaşandı. Köy yolu üzerinde bulunan istinat duvarı çöktü. Köy ulaşıma kapanırken duvarın çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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