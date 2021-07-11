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Arveles nedir? Arveles ne için kullanılır?

Sosyal medyada arvelesin gündeme gelmesinin ardından okurlar: "Arveles nedir? Arveles ne için kullanılır?" sorularına yanıt arıyor. Arveles doktorların sıkça reçete ettiği ağrı kesicilerden biridir. Günlük hayatımızda çeşitli sebeplerden dolayı vücudumuzda ağrılar meydana gelmektedir. Arveles, ağrı kesicidir.

Arveles nedir? Arveles ne için kullanılır?

Arveles, doktorlar tarafından reçete edilen bir ilaçtır. Doktor yazmadan kullanılması sakıncalı olabilmektedir. Arveles, kas-iskelet sistemi ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı gibi kısa süreli ağrıların tedavisinde kullanılır. Her ilaçta olduğu gibi bazı yan etkileri olabilir.

ARVELES NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Arveles, etken maddesi deksketoprofen olan NSAİİ grubu bir ağrı kesicidir. Tablet ve ampul formları vardır. Tablet formu, osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi kas-iskelet sistemi ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı gibi kısa süreli ağrıların tedavisinde kullanılır. Ampul formu ise ameliyat sonrası ağrı, şiddetli böbrek ağrısı ve bel ağrısı gibi orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde tercih edilir.

Arveles uzun süreli kullanıma uygun bir ilaç değildir. Yan etkilerini en aza indirebilmek için etkili olduğu en düşük dozda kullanılmalı ve ağrı azaldığında kullanımı sonlandırılmalıdır. Ampul formunda en yaygın yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrı, ya da kızarıklıktır. Mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve hazımsızlık her iki formda da görülebilir. Arveles’i doktor izni ve önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

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