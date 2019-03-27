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Ünlü oyuncunun “Ve sen... Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem. Nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” notuyla paylaştığı kare, 13 yaşındaki Alara Maya’nın annesinin neredeyse kopyası olduğunu gözler önüne serdi.