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2019 mali sonuçlarını açıklayan ASELSAN'ın hisselerinde bugün açılışta sert yükseliş yaşandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre firmanın net kârı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 45 artışla 3.4 milyar liraya ulaştı. İhracat teslimat tutarı önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış göstererek 330 milyon dolar olarak gerçekleşti ve tarihi zirvesine ulaştı. Şirketin toplam cirosu ise yüzde 44 artışla 13 milyar lirayı aştı.

Beklentilerden olumlu gelen bu sonuçların ardından bu sabah ASELSAN hisselerinde yüzde 5.6'lık yükseliş yaşandı. Böylece ASELSAN'ın piyasa değeri de 30 milyar liraya yaklaştı.