        Asensio'dan fiziksel durumu için açıklama - Fenerbahçe Haberleri

        Asensio'dan fiziksel durumu için açıklama

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından fiziksel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 22:58 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:58
        Asensio'dan fiziksel durumu için açıklama!
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Marco Asensio, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ANALİZ EDİP GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

        Asensio, "Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmış olmam sebebiyle pozitif bir başlangıçtı benim. Günün sonunda istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız." dedi.

        FİZİKSEL DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

        Fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya cevap veren İspanyol futbolcu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Haftalardır en iyi şekilde çalışıyorum. İhtiyacım olan tek şey dakikalar almak, oynamak, takım arkadaşlarımı daha iyi tanımam, onların beni tanıması, hocamızın istediklerini sahaya yansıtmamız. Sonrasında sonuçlar gelecektir." dedi.

