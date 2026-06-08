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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA 2026 | Asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücret ek zam yapılacak mı?

        Asgari ücret ara zam Temmuz 2026: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

        Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, sorusu temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Hükümet kanadından yapılan son açıklamalarda temmuz ayında asgari ücrete ara zam için herhangi bir çalışma bulunmadığı belirtilse de kamuoyundaki beklenti sürüyor. Özellikle 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından çalışanlar olası bir ek düzenlemeyi araştırmaya başladı. Peki asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi, ara zam yapılacak mı? İşte 2026 asgari ücret ara zammına ilişkin son dakika gelişmeleri ve kulislerde konuşulanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 21:30 Güncelleme:
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        Asgari ücret ara zammı temmuz ayı yaklaşırken en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Temmuz ayında maaşlara ikinci bir artış olup olmayacağı merak edilirken hükümet kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Asgari ücrete ek zam yapılacak mı sorusu milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyon verileri ve alım gücündeki değişim ara zam tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücrete zam olacak mı? İşte detaylar...

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        ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrette ikinci zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Ancak hükümet kanadından gelen son açıklamalar, şu an için ara zam konusunda resmi bir çalışma bulunmadığını ortaya koydu.

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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zamla ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, "Hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı. Açıklama, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ara zam tartışmalarında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

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        HÜKÜMETTEN ARA ZAM AÇIKLAMASI

        Ekonomi yönetimi yıl başında belirlenen ücret politikasının devam ettiğini vurgularken, şu aşamada temmuz ayında yeni bir düzenleme planlanmadığı mesajını verdi. Buna rağmen enflasyondaki gelişmeler ve ekonomik göstergeler nedeniyle kamuoyunda beklentiler sürüyor.

        Uzmanlar, ekonomik koşullarda olağanüstü bir değişiklik yaşanması halinde yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini ancak şu an itibarıyla resmi bir hazırlık açıklanmadığını belirtiyor.

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        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılı için belirlenen asgari ücret;

        Net 28 bin 75 lira 50 kuruş

        Brüt 33 bin 30 lira

        olarak uygulanıyor. Belirlenen ücretin 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olması öngörülüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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