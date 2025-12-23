Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplanıyor: Asgari ücret bugün açıklanır mı?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı 23 Aralık Salı bugün saat 18.00'de yapılacak. Asgari ücret zam görüşmelerinde sona doğru yaklaşılırken, bugün bir rakamın açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı, beklenti ne yönde?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez toplanıyor. Giderek daha kritik bir süreç haline gelen asgari ücret görüşmelerinde bu akşam bir rakamın açıklanması bekleniyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları ve diğer detaylar
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINDA NELER OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te toplandı.
Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.
Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. TÜRK-İŞ, beklendiği üzere toplantıya katılmadı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISINDA NELER OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 18 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te yapıldı ve toplantı 1,5 saat sürdü.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları Komisyonla paylaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026'da uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı öncesi TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti. TÜRK-İŞ ikinci toplantıya da katılmadı.
ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam pazarlığında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 23 Aralık 2025 Salı bugün gerçekleştirilecek.
Hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlemesi bekleniyor.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor. Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
Net asgari ücret, yüzde 20 zamla 26.525 TL, yüzde 25 zamla 27.630 TL, yüzde 30 zamla 28.736 TL, yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak.