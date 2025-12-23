ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINDA NELER OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te toplandı.

Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. TÜRK-İŞ, beklendiği üzere toplantıya katılmadı.