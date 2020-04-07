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Asgari ücret ne kadar? 2020 yılında asgari ücret kaç lira? 2020 asgari ücret tablosu

Asgari ücrette 2020 yılı rakamları çalışanların en fazla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete 2020 yılı için yüzde 15,03 oranında zam yapılmıştı. Peki Ocak 2020-Aralık 2020 dönemini kapsayan asgari ücret ne kadar? İşte rakamlarla asgari ücret tablosu

Asgari ücret 2020 tablosu

Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15,03 oranında artırıldı.

ASGARİ ÜCRET (2020) NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını açıklamıştı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 2020 TABLOSU

Brüt 2.943 lira olan asgari ücretin 2020 yılı tablosu da belli oldu. İşte 2020 asgari ücret tablosu: 

Brüt Ücret2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı2.501,55 TL
Gelir Vergisi375,23 TL
Damga Vergisi22,34 TL
Kesintiler Toplamı839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.324,70 TL

 

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