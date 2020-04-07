Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15,03 oranında artırıldı.

ASGARİ ÜCRET (2020) NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını açıklamıştı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 2020 TABLOSU

Brüt 2.943 lira olan asgari ücretin 2020 yılı tablosu da belli oldu. İşte 2020 asgari ücret tablosu: