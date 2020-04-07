Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15,03 oranında artırıldı.
ASGARİ ÜCRET (2020) NE KADAR OLDU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını açıklamıştı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi.
ASGARİ ÜCRET 2020 TABLOSU
Brüt 2.943 lira olan asgari ücretin 2020 yılı tablosu da belli oldu. İşte 2020 asgari ücret tablosu:
|Brüt Ücret
|2.943,00 TL
|Sigorta Primi İşçi Payı
|412,02 TL
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|29,43 TL
|Gelir Vergisi Matrahı
|2.501,55 TL
|Gelir Vergisi
|375,23 TL
|Damga Vergisi
|22,34 TL
|Kesintiler Toplamı
|839,02 TL
|Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)
|220,73 TL
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)
|2.324,70 TL
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