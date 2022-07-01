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Asgari ücret zammı son dakika: 1 Temmuz müjdesi! Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor

Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmelerine çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. Toplantı sonrasında alınacak kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ve asgari ücrete yapılacak ara zammın bugün netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret zammının Temmuz maaşlarına yansıması için gerekli düzenleme gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın asgari ücret zammı tahminleri ve son gelişmeler...

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  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    Asgari ücret zammı son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete zam yapılacağını belirten açıklanmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde iki kez toplandı. Hükümet, işçi ve işverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Vedat Bilgin, 1 Temmuz'da kararın verileceğini işaret ederken "Asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve zam oranı ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. Temmuz ayında yapılacak asgari ücret ara zammıyla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri ve 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok alanda değişiklik gözlemlenecek. 

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER ERDOĞAN'DA! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Asgari Ücret Yönetmeliği'nde bir değişiklik yapıldı ve bu da Resmi Gazete'de yayımlandı. Edinilen bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son bir toplantı daha yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklayacak. İşte, 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

    Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

    Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

    Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.

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  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KOMİSYON 2. KEZ TOPLANDI

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 30 Haziran 2022 Perşembe ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı saat 15.30'da başladı, yaklaşık 2 saatin ardından sona erdi.
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ: BİR TOPLANTI DAHA OLMASINI BEKLİYORUZ

    Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini dile getirdiklerini belirten Irgat, çalışanların insanca bir ücreti hak ettiklerini ve beklediklerini söyledi.

    TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre haziranda "açlık sınırı"nın 6 bin 391 lira olduğunu anımsatan Irgat, şöyle konuştu:

    "Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu sonuçlar, konfederasyon başkanlarına ve bakanlığa iletilecek. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz."

    Irgat, "Komisyonda, net bir rakam üzerinde değerlendirme yapılmadı. İşveren tarafı da net bir rakam söylemedi. Biz enflasyon ve alım gücünün dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılmasını istedik." dedi.

    Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir." ifadelerini kullandı.

    Dünkü ilk toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin komisyonun çalışmalarının yarın (bugün) sonlanmasını beklediğini belirtmişti.

    İşveren kanadını temsil eden TİSK'in Genel Başkanı Özgür Burak Akkol dün yaptığı açıklamada ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

    İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay ise ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay "Temennim, oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme yapılmasıdır" dedi.
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    VERGİDEN MUAF OLACAK

    Toplantı sonrası zam oranı veya pazarlıklara yönelik net bir bilgi verilmedi. Ancak Habertürk'ten Esra Nehir, tarafların iki başlık üzerine mutabakata vardığını bildirdi. Buna göre asgari ücretteki artış önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak.

     
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye'de şirketlerin yüzde 137 oranında kâr ettiğini belirterek "Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 15:30'da ikinci kez toplandı ve toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantı, 17.50'de sona erdi. Çıkacak karar 1 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI

    Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Merak edenler için Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç tüm senaryoları derledi. İşte güncel asgari ücret için tüm senaryolar...
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 TL’ye ulaşıyor.
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 TL, net 5104.08 TL’ye çıkacak.

     
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 TL, net 5316.75 TL;

    Yüzde 30 artışla brüt 6505.40 TL, net 5742.09 TL;

    Yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 TL, net 5742.09 TL’ye yükselecek.

     
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?
    Asgari ücret senaryoları:
    Artış oranı Brüt asgari ücret Net asgari ücret İşverene maliyeti Net ücrette artış İşveren maliyetinde artış İşçi priminde 10 puan indirimle ilave artış Prim indirimi ile net ücret Prim indirimi ile net ücrette artış oranı
    Mevcut 5004,00 4253.40 5879.70          
    20% 6004.80 5104.08 7055.64 850.68 1175.94 600.48 5704.08 34%
    25% 6255,00 5316.75 7349.63 1063.35 1469.93 625.50 5941.75 40%
    30% 6505.20 5.529.42 7.643.37 1276.02 1763.67 650.52 6179.42 45%
    35% 6755.40 5742.09 7937.60 1488.69 2057.90 675.54 6417.09 51%

     

     
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    PRİM İNDİRİMİ OLACAK MI?

    Asgari ücretteki artışın maliyetinin bir kısmının devlet tarafından üstlenilmesi halinde işçiye daha yüksek artış mümkün olacak.

     
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    Örneğin, brüt ücret yüzde 20 artırılıp, işçi primi 10 puan indirildiğinde işçinin net ücreti 600 lira daha fazla artacak ve 5704 liraya çıkacak. Net ücretteki artış oranı yüzde 34’e ulaşacak.

    İşçi priminin 10 puan indirilmesi durumunda brüt ücret yüzde 25 arttığında net ücret yüzde 40; yüzde 30’luk artışta net ücret yüzde 45; yüzde 35’lik artışta da net ücrette yüzde 51 oranında artış olacak.

    ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Kanuna göre, yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından geçerli olmak üzere uygulanıyor. Karar 30 Haziran’a kadar Resmi Gazete’de yayımlanırsa yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak. İşçiler, temmuz ayının sonunda artırılmış tutar üzerinden ücret alacaklar.

    Komisyon kararının Resmi Gazete’de yayımlanması temmuz ayına kalırsa yeni tutar 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacak. Ancak, sürpriz yaşanmaz ise hazırlıklar kararın 30 Haziran’a kadar yayımlanıp, 1 Temmuz’dan itibaren uygulanması yönünde.

    İşçi priminde indirim kararı alınırsa kanun değişikliği gerekiyor. Kanun değişikliğinin temmuz ayında yapılması, yeni asgari ücretin 1 Temmuz’dan geçerli olmasına engel teşkil etmeyecek.

     
  • CANLI | Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Bugün açıklanıyor... Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta belli olacak? Yeni asgari ücrete zam oranı ne kadar, yüzde kaç? Net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    KÜÇÜK İŞLETMELER NASIL GÖZETİLECEK? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanlığı’nın, belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem geliştireceğini söyledi. Nasıl bir yöntem uygulanacağı henüz bilinmiyor. 2016 – 2021 yıllarını kapsayan dönemde işverene her ay 75 – 100 TL gibi tutarlarda asgari ücret desteği veriliyordu. Bu yıl son verilen asgari ücret desteğinin, işçi sayısı az olan küçük işletmeler için yeniden getirilmesi mümkün bulunuyor.

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