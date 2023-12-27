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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücret zammı ile değişecek! Engelli aylığı ne kadar olacak 2024? Yeni yılda engelli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Engelli aylığı ne kadar olacak? Yeni yılda engelli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

        Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gündeme engelli aylığı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işverenleri Beştepe'ye çağırmasıyla birlikte gündeme "Asgari ücret açıklanacak mı?" sorusu geldi. Peki, yeni asgari ücretle birlikte engelli aylığı ne kadar olacak 2024? Yeni yılda engelli maaşı kaç TL yapılacak, yüzde kaç zam gelecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:08
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        Bugün gerçekleşecek toplantı sebebiyle gündeme "Asgari ücret artacak mı?" sorusu geldi. Bununla birlikte asgari ücret zammının, diğer maaşlara da etkisi olacak. Peki, engelli aylığı ne kadar olacak 2024? Yeni yılda engelli maaşı kaç TL yapılacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

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        ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN NETLEŞECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Söz konusu toplantının 16.30'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantının bitiminde yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

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        ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

        Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Asgari ücret 2024 zammı belli olmadığından henüz engelli maaşının miktarı netlik kazanmadı. Ancak engelli maaşı zam tahminleri hesaplaması yapıldı.

        Yapılan tahminlere göre; %40-69 arası engeli olanlar mevcut olarak 2624 lira ödeme alıyor. %30 zam yapılması durumunda maaşı 3411 liraya, % 35 zam yapılması durumunda 3542 liraya, %40 zam yapılması durumunda 3673 liraya ve %45 zam yapılması durumunda 3804 liraya yükselecek.

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        Engel oranı %70 ve üzeri olanlar ise mevcut olarak 3813 lira maaş alıyor. Buna göre maaşlara %30 zam yapılması durumunda 4956 liraya, %35 zam yapılması durumunda 5147 liraya, %40 zam yapılması durumunda 5338 liraya ve %45 zam yapılması durumunda maaşı 5528 liraya yükselecek.

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        ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?

        Yaşlılık Maaşı,

        Engelli Maaşı,

        İşsizlik Maaşı,

        GSS Primi,

        Doğum, Askerlik Borçlanması,

        Stajyer Maaşı,

        BES Kesintileri.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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