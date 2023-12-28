Bugün gerçekleşen toplantı sebebiyle gündeme "Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar?" sorusu geldi. Bununla birlikte asgari ücret zammının diğer maaşlara da etkisi olacak. Peki, engelli aylığı ne kadar olacak 2024? Yeni yılda engelli maaşı kaç TL yapılacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

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YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.