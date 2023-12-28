Engelli aylığı ne kadar oldu? Yeni yılda engelli maaşına yüzde kaç zam gelecek?
Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gündeme engelli aylığı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işverenleri Beştepe'ye çağırmasıyla birlikte asgari ücret açıklandı. Peki, yeni asgari ücretle birlikte engelli aylığı ne kadar olacak 2024? Yeni yılda engelli maaşı kaç TL yapılacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...
Bugün gerçekleşen toplantı sebebiyle gündeme "Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar?" sorusu geldi. Bununla birlikte asgari ücret zammının diğer maaşlara da etkisi olacak. Peki, engelli aylığı ne kadar olacak 2024? Yeni yılda engelli maaşı kaç TL yapılacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...
YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU
Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.
Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engelli aylığı hakkında net bir rakam belirlenmesiyle haberimize eklenecektir.
Yapılan tahminlere göre; %40-69 arası engeli olanlar mevcut olarak 2624 lira ödeme alıyor. %30 zam yapılması durumunda maaşı 3411 liraya, % 35 zam yapılması durumunda 3542 liraya, %40 zam yapılması durumunda 3673 liraya ve %45 zam yapılması durumunda 3804 liraya yükselecek.
Engel oranı %70 ve üzeri olanlar ise mevcut olarak 3813 lira maaş alıyor. Buna göre maaşlara %30 zam yapılması durumunda 4956 liraya, %35 zam yapılması durumunda 5147 liraya, %40 zam yapılması durumunda 5338 liraya ve %45 zam yapılması durumunda maaşı 5528 liraya yükselecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?
Yaşlılık Maaşı,
Engelli Maaşı,
İşsizlik Maaşı,
GSS Primi,
Doğum, Askerlik Borçlanması,
Stajyer Maaşı,
BES Kesintileri.