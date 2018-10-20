2019 Asgari ücret zammına yönelik tüm Türkiye'nin gözü yapılacak resmi açıklamada. Yaklaşık 6 buçuk milyon insan asgari ücret alan özel sektöre çalışanları 2019 senesinde en az 2 bin TL olmasını beklerken, konuyla ilgili işverenler 400 TL'yi bulacak bir zammın altından kalkamayacağını, döviz kurlarını da gerekçe göstererek daha düşük bir zammın gündeme getirilmesini talep ediyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına dair çalışanların araştırmaları tüm hızıyla sürerken önümüzdeki yıl 2000 lira olacağına dair söylentiler konuşuluyor. Bir yandan da Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler dolayısıyla hükümetin zam konusunda tüm çalışanları tatmin edecek bir fiyat söylemesi bekleniyor. Geçen sene asgari ücret zam oranı, bakanlık, işçi ve işveren sendikaları arasındaki uzun görüşmelerin ve pazarlıkların ardından, 29 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre asgari ücret zammı yüzde 14,2 artışla net bin 603 lira, brüt 2 bin 29 lira olmuştu. Bunu oranı baz alarak hesapladığımızda 230 lira gibi bir artışla muhtemel 2000 lira olacağa benziyor.

ASGARİ ÜCRETE YÖNELİK İDDİALAR

Asgari ücret pazarlığında çifte zam tartışması başladı. Sendikalar, asgari ücretin 2 bin TL'ye çıkarılmasını daha sonra artış yapılmasını talep ediyor. Zammın aralıkta devreye girmesi de isteniyor. Her yılbaşında asgari ücret ile ilgili bir tartışma yaşanıyor. Aralıkta komisyon toplanarak bir ücret belirliyor ve bu ocak ayından itibaren uygulanıyor. Şu anda bin 603 lira net ve 2 bin 29,50 TL brüt olarak uygulanan asgari ücret pazarlığının bu yıl 2 bin lira net üzerinden başlaması bekleniyor. Talepler arasında 'önce 2 bin liraya çıkartılıp sonra zam uygulansın' teklifi de var.

Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir. Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira. Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. Bu da komisyonun kasımda toplanıp kararını vermesi anlamına geliyor. İşveren kesimi ise asgari ücret üzerinden sağlanan teşviklerin devamını bekliyor. Özellikle ilave istihdamda vergi ve primleri iki yıldır kamu karşılıyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAYDAN ÇAĞRI

Asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulunan Türk-İş başkanı Ergün Atalay da Aralık ayında yapılacak pazarlıklarda asgari ücretin 2000 liradan başlaması yönünde çağrıda bulundu. Atalay, asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta başında randevumuza gideceğiz. Bakanla hafta içinde bu konuyu konuşup kamuoyunu bilgilendiririz.” dedi.

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