"ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPMA NOKTASINA GELMEDİK"

Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, asgari ücret hakkında Para Gündem'de Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Barlas, Deutsche Bank'ın yüzde 30'luk asgari ücret tahminini değerlendirerek şu açıklamalara imza attı;

Şunu unutmayalım; biz daha oraya gelmedik. Beklenen enflasyona göre zam yapmaya gelmedik. Tek hanelere gelirsiniz, yüzde 10-15'lerdesinizdir o zaman dersiniz ki beklenen enflasyona göre zam yapalım. O zaman anlaşılabilir. Ama çok büyük farklar var.

Yıl başında, yıl sonu enflasyonu yüzde 38 bekliyorduk, ne oldu? Yüzde 45'lere çıktı beklenti. Hatta Deutsche Bank da yüzde 43 demiş. Yüzde 38 neresi, yüzde 43 neresi? 5 puan fark var. Bugün yüzde 5 zam bile büyük bir şey.