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Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ek zam konusu, milyonlarca çalışan, işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 asgari ücret ara zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...

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  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?

    Asgari ücrete ara zam son durum, rn düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 50 TL'ye çıkarılmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gerekirse 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete ara zam yapmaktan geri durulmayacağını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Bakan Bilgin'in 2023 asgari ücrete ara zam açıklaması...
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?

    ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA ZAMLANDI!

    2023 yılı Ocak ayında asgrai ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?

    2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

    2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI!

    Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?

    ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.” ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM yapılacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, ek artış olacak mı?

    "ZAM BEKLEMİYORUM"

    Bakan Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.” dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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