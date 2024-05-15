Asgari ücret ve emekli maaşına ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Nisan ayında TÜRK-İŞ tarafından yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nda açlık sınırı 17 bin 725 TL olarak belirlendi. Böylece, net 17 bin 2 TL olan asgari ücret, açlık sınırının altına düştü. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. İşte, detaylar...