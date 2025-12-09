Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: 2026 Ocak asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu Cuma günü ilk toplantısını gerçekleştirecek ve böylece zam pazarlıklarına dair süreç başlamış olacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete yeni yılda yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Öte yandan, özellikle Ekim ve Kasım ayında düşüşe geçen enflasyonun asgari ücrete nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücretle çalışan 6,5 milyon kişinin takip ettiği asgari ücret görüşmeleri bu hafta itibarıyla başlıyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." ifadelerini kullandı. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam tahminleri
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YAPISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR
Geçtiğimiz sene, TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK'in olumsuz görüşlerine rağmen asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi İşçi konfederasyonlarının tepksini çekmişti. Öyle ki TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten arka arkaya açıklama gelmiş ve 2026 asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını ifade etmişlerdi.
İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atı.
KOMİSYONDA ARA FORMÜL UYGULAMASI: HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAYISI DÜŞÜYOR
Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.
Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde.
TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.
ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ ASGARİ ÜCRETE NASIL YANSIYACAK?
Türkiye'de fiyat istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan ekonomik ve mali programının etkileri kasım verileriyle birlikte daha net ortaya çıktı.
Ekim 2022'de yüzde 85,51 ile zirve yapan yıllık enflasyon, kademeli olarak gerileyerek kasımda yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Aylık enflasyon da yüzde 2,04 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Böylece, ekonomik programın 2026 yılı için öngördüğü tek haneli enflasyon hedefine yönelik ilerleme sürdü.
Enflasyondaki gerilemenin belirginleşmesiyle birlikte gözler, asgari ücrette yapılacak düzenlemeye çevrildi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları'nda, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde sosyal diyalog çerçevesinde karar alınacağını açıkladı. Işıkhan, işçilerin refahını koruyan ve iş verenlerin üretim gücünü gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.
En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET