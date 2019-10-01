ASİDE TATLISI MALZEMELER
1 su bardağı un
2,5 su bardağı su
2 çay bardağı üzüm pekmezi
Üzeri için;
2 - 3 yemek kaşığı iri kırılmış ceviz
ASİDE TATLISI YAPILIŞI
Un, su ve 1 çay bardağı pekmezi bir tencereye alıp iyice karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp kalan 1 çay bardağı pekmezi ilave edin. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve 1 saat soğutun. Üzerlerine ceviz serpin ve servis yapın.
ASİDE TATLISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?
Aside Tatlısı Recipe: Kayseri yöresine ait pekmezli bir tatlıdır.
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