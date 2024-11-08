Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş sınır kapısı yolu hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunun açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Mozeret Geçidi sadece bir ulaşım yolu değil. Bölgenin tarihi, kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından önem taşıyor. İpek Yolu üzerindeki geçit, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkileşimine sahne olmuş; ticaret kervanları, göçmen milletler ve ordular buradan geçerek tarihin akışını değiştirmişlerdir. Geçidin çevresinde bulunan tarihi kalıntılar bu zengin geçmişin izlerini taşımaktadır. Mozeret Geçidi'nin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması bölgenin sürdürülebilir kalkınması için büyük önem taşımaktaydı. Ardahan’ın yetiştirdiği büyün ozan Aşık Şenlik’in ismini tünele vererek bölgenin kültürel mirasına da sahip çıktık.” ifadelerini kullandı.

REKLAM "MOZERET GEÇİDİ'Nİ 2 BİN 308 METRE UZUNLUĞUNDAKİ AŞIK ŞENLİK TÜNELİ İLE GEÇTİK" Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayan ve Aşık Şenlik Tüneli’nin de bulunduğu 16,3 kilometre uzunluğundaki Çıldır-Aktaş Yolu’nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladıklarını belirterek “Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi’ni de 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da inşa ettik.” dedi.

"SEYAHAT SÜRESİNİ 35 DAKİKADAN 10 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK" Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan ve Doğu Anadolu’nun Çıldır ilçesi üzerinden Aktaş Sınır Kapısı’na ve Gürcistan’a yüksek standartlı bir ulaşım sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, “Ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajları baypas ettik. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak bu güzergahı kullanan sürücülerimizin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdik, 14 keskin virajı ortadan kaldırarak güvenliği en üst düzeye taşıdık. Çalışmalarımızla güzergâhı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 42 ton azaltarak Ardahan’ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

REKLAM "GÜRÜLTÜ BARİYERİ İLE CANLI HAYATININ KORUNMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ" Bakan Uraloğlu, projede doğanın korunması için gösterilen hassasiyete işaret ederek “Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu’nun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye’deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız.” dedi.

"KIŞIN ÇETİN ŞARTLARI İNSANIMIZIN GÜNLÜK HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK" Tünelin yüzyıllardır kış aylarında ulaşımın zorlaştığı bölgeye bir nefes olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Tünel bölge insanının yüreklerine umut aşılamış; Ardahan'ın geçmişiyle geleceği arasında bir köprü olmuştur. Artık kışın çetin şartları, insanımızın günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecek, bölgenin ticareti canlanacak, turizmi gelişecek; tünelimizin içinden geçen her araç, bölgenin kalkınmasına bir tuğla daha koyacaktır. Bu tünel, Ardahan'ın coğrafi izolasyonunu ortadan kaldırarak, bölgeyi Türkiye'ye ve dünyaya daha yakın hale getirmiştir. Artık Ardahan, sadece doğal güzellikleriyle değil, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken bir yer haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ YILLIK 739 MİLYON SAAT TASARRUF EDİYOR" Türkiye genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığını aktaran Uraloğlu, “Son 22 yılda bu uzunluğu 767 kilometreye çıkardık. Nereden nereye. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 790 kilometreye ulaşmıştır. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollarımız, tünellerimiz ve köprülerimizle seyahat eden vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarruf etmektedir. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan da yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ARDAHAN'IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 33 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK" Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları ile Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan ana ulaşım koridoru üzerinde yer alması ve Kuzey – Güney aksında da Doğu Karadeniz'i Kuzey TETEK hattına bağlaması bakımından önem arz eden Ardahan’ın ulaşım ağlarının gelişmesine özen gösterdiklerini belirten Uraloğlu, “Son 22 yıl içerisinde Ardahan’ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 33 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Hiç bölünmüş yolu yoktu 147 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Bitümlü sıcak karışımlı yolu da yoktu, 161 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık.” diye konuştu.