Müge Anlı'da aranan Asım Bayram cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 yerinden parçalanmış ve bir piknik alanda toprağa gömülü halde bulunan Asım Bayram'ın cinayetinde 9 kişi gözaltına alındı. Katil zanlıları Medeni Öztaş ve Murat Güneş kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasuonda zanlıların evinde deliller de ele geçirildi. Asım Bayram'ın eşi Ferluga Hanım ise canlı yayında gözaltına alınarak Antalya Cinayet Masası'na gönderilmişti.

ASIM BAYRAM'IN KATİL ZANLISI HAKKINDA ŞOK DETAY!

Katil zanlısı Murat Güneş, bir önceki işlediği cinayette kiralık katil olarak görev aldığını itiraf etti. Azmettiricisinin ise Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olduğunu ve 12 milyon dolar karşılığında yaptığını söylediği ortaya çıktı.

FERLUGA KARATUĞ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Müge Anlı'nın canlı yayınlanan programında gözaltına alınarak Antalya'ya götürülen Asım Bayram'ın eşi Ferluga Karatuğ'un ilk ifadesi de, "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" oldu.

9 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK!

Sorguları devam eden 9 şüphelinin bugün mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.