Asım Can Gündüz, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 24 Haziran 2016'da hayatını kaybetmişti. Müzisyenin oğlu Evrencan Gündüz, miras nedeniyle babasının ikinci eşi Tülay Bilben ile mahkemelik oldu. Evrencan Gündüz; "Bu uzun süredir içimde tuttuğum bir meseleydi. Utana çekine anlattığım bu mesele artık sadece benim değil, tüm Asım Can sevenlerin meselesidir. Tek başıma mücadele etmekten yoruldum" diyerek, Instagram hesabından videolu bir açıklama yaptı.

Evrencan Gündüz, şunları söyledi: Merhabalar sevgili, dostlar sevgili çocuklar, sevgili hayvanlar, ağaçlar kuşlar ve bütün dünya ve bütün gezegen. Şimdi size anlatacağım şey aslında benim de ne kadar uzaylı olsam da; benim de dertlerim var herkesin olduğu gibi... Şu an anlatacağım şeyin sizi de çok ilgilendirdiğini düşünerek bu videoyu hazırlamak istedim. Her zaman olduğu gibi doğaçlama yapıp 'Merhaba arkadaşlar' yapmayacağım bu sefer. Bir yazı hazırladım onu okuyacağım bu sefer. O zaman izninizle başlıyorum. Yaklaşık 7 senedir sevgili babam Asım Can Gündüz'ün sahip olduğu mal varlığına açılan davaları kazansam dahi bu eşyalara ulaşabilmiş değilim. Bu konuda sessizliğimi korudum ve asıl mirasın sevgi ve bu sevgiyi çoğaltan müzik titreşimleri olduğunun bilinciyle yaşadım ve sizlerle beraber harika bir yolculuğa hala devam etmekteyim ve gerçekten çok mutluyum. Fakat artık bu konunun sizleri de ilgilendirdiğini düşünüyorum. Asım Can Gündüz'ün mirası sadece ailesinin değil, onu seven ve yaşatan herkesin de hakkıdır bence. Babamın son dönemlerinde, babam ile hayat arkadaşlığı yapmış bir kadın ile davamız 7 senenin sonucunda yasal varisin ben olduğumu ve bu kadının bu eşyalar üzerinde hiçbir hakkı olmadığını göstermiştir. Bu davadan hemen önce dosthane bir şekilde kendisi bana ulaşmıştır. Ve babamın ölüm yıl dönümünün 7'nci yılında bu davayı karşılıklı konuşarak bitirmek istediğini söylemiştir. Maalesef ve maalesef bu helalleşmenin aslında gözüktüğü gibi olmadığını görmemiz çok da uzun sürmemiştir. Ve durumumuz kaldığı yerden devam etmiştir. 7 sene boyunca bu eşyalar tek bir odada kapalı bir şekilde kaldı. Ona ait evde kaldı hatta taşındığı için yer değiştirdi. Aslında mühürlü olması gereken bu oda açıldı ve haciz geldikten sonra bütün eşyaların yok olduğunu gördük.Satıldı mı? Kiralandı mı? Eve gittiğimizde hiçbir eşya kalmamıştı. Babama ait hiçbir eşya orada yok. Şimdi burada bir evlat var, o evladın gitarist bir babası var ve onun tınılarını onun ruhunun olduğu gitarlar var. Onun sahnede terlettiği kıyafetler var. Adını siz koyun işte... Anısını yaşatacağınız bir sürü şey var. 7 senedir bir odada kullanılmadan çürüyorlar, enerjisini kaybediyor hepsi. Bu anıların yaşatılmaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince kibar ifade etmeye çalıştım. Lütfen Marmaris'te devam eden bu dava ile ilgili Asım Can Gündüz severlerden yardım bekliyorum ve kollarımı size açıyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yardımı dokunacak biri varsa bu süreci hızlandırmak için artık hakkım olan bu gönül mirasını devir alabilmem için bana yardım edebilecek birileri varsa lütfen sizden yardım bekliyorum.