Asırlık saatler zamana meydan okuyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde babası İsmail Öden´in yanında çocukken çıraklık yapan, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Öden, 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra turizm sektöründe çalıştı ve emekli oldu, 5 yıl önce de baba mesleği saat tamirciliğine döndü.
DHA'nın haberine göre saatlere olan merakı ise bir koleksiyona dönüştü. Gelen eski saatleri tamir eden Öden, bunları koleksiyonuna katmaya başladı. Ayrıca sosyal paylaşım sitelerindeki canlı saat mezatlarına da katılarak saat toplamaya devam eden Öden, koleksiyonunda asırlık saatlerin bulunduğunu belirtti.
KOLEKSİYONUNDA 109 YILLIK SAAT VAR
Saat tamircisi Mustafa Öden, koleksiyonunda köstekli cep, kol, duvar ve masa saati olmak üzere 50'ye yakın antika saat bulunduğunu belirtti. Koleksiyonunda 1910 yılı üretimi İsviçre malı Omega ve 1930 yılı üretimi Rus malı Serkisof marka köstekli cep saatlerinin yanı sıra 18 ayar altın kol saati gibi özellikli saatler bulunduğunu ifade eden Öden, "Köstekli Omega marka saat 109 yıllık. Serkisof marka köstekli saat ise 89 yıllık. Bu saatin arka kapağında tren resmi kabartması var. Devlet Demir Yolları, yakın zamana kadar emekli olan personeline hediye etmek için özel olarak yaptırıyormuş bunları. Bu saatler halen çalışır durumda. Zamana adeta meydan okuyorlar. Piyasa değerleri 1000 TL civarında. Bir de 1950 yılı üretimi Omega marka 18 ayar altın kol saatim var. Bunun değeri ise 5 bin TL. Bunlar gibi çok sayıda antika saat var. Sosyal paylaşım sitelerinde canlı mezatlar yapılıyor. Piyasada, halen çalışır durumda 180 yıllık saatler bile var. Bu mezatlara katılarak bazen yeni saatler alırken, bazen de koleksiyonumdakileri satıyorum. Antika saatleri toplayıp bakımlarını ve tamirini yaparak koleksiyonuma dahil ediyorum" dedi.
'YENİ USTALAR YETİŞMİYOR'
Saat tamirciliği mesleğinde çırak bulmanın çok zorlaştığını belirten Mustafa Öden, "Çırak bulunmadığı için yeni ustalar yetişmiyor. Yani tamirciler yetişmiyor. Biz bu eski saatlerin tamirini, bakımını yapıp çalışmasını sağlıyoruz. Onların daha uzun süre çalışmasını sağlıyoruz. Saat tamirciliğiyle ilgili bir meslek okulu olabilir. Böylelikle bu mesleğin uzun yıllar sürmesi mümkün olabilir" diye konuştu.
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