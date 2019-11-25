Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Heyecanın dorukta olduğu Aşk Ağlatır'da Yusuf ile Ada arasındaki aşk büyük bir çıkmaza girdi. Ancak Yusuf bebek yalanıyla Nalan ile oturduğu nikah masasından, evlenmeden kalkmak için çok önemli bir gerçeğe ulaşmak üzere. Rüzgar ise Ada'ya evlenme teklifi etti. Yusuf ile kavuşamayacağını düşünen Ada bu teklife ne yanıt verecek?

AŞK AĞLATIR 12. SON BÖLÜM

Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

AŞK AĞLATIR 12. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yusuf, Ada’ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf’un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur. Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat’la birlikte, Nalan’ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada’nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru’nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

AŞK AĞLATIR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ancak henüz yayınlanmadı. Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.