Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Rüzgar’ın Ada’nın peşini bırakmadığı ve giderek daha tehlikeli hale geldiği fragmanı Yusuf, Ada’ya kavuşmanın hayalini kuruyor. Rüzgar’la evlenmeye hazırlanan Ada’nın, “Sana kavuşmak için ömrümü bile feda etmem gerekirse seve seve ederim!” sözleri dikkat çekiyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada, Yusuf’un başına gelenlerden dolayı kendisini suçlar. Yusuf’a ne olduğunu duyan Nalân, duygularını Mert’ten gizlemeye çalışsa da kahrolur. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgâr ise çok tehlikeli oyunlar oynamaya başlar. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken; onun kâbuslarının sebebi olan Hünkâr, kızı Cemre ile karısı Zeynep’in de Ada ve Yusuf’un kendisi için neden bu kadar önemli olduklarını sorgulamaları üzerine çok zor durumda kalır. Zeynep, çok düşkün olduğu kocası Hünkâr’ın kendisinden gizlediği sırrını ortaya çıkarmak için harekete geçer! İsmail ise Ada’nın sahip olduğu servetin peşine düşerek geçmişi eşelemeye başlar. Bu arada Ada herkesin hayatını etkileyecek çok zor bir karar vermek üzeredir.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!