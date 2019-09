İşte “Aşk Ağlatır”ın 1. bölüm tanıtımı!

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

AŞK AĞLATIR’IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.

