Pazar akşamı ilk bölümüyle Show TV’de ekrana gelecek, yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği Aşk Ağlatır’ın afişi görücüye çıktı. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin ekrana geleceği dizinin yayınlanan afişi büyük beğeni topladı. "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini paylaşan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Yeni sezonun iddialı işlerinden biri olan dizide Deniz Can Aktaş çalışmak için İstanbul’a gelmek zorunda kalan “Yusuf” karakterini canlandırırken Hafsanur Sancaktutan, iyilik dolu “Ada” karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun uyarladığı Aşk Ağlatır Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!