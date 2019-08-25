"Aşk Ağlatır" tanıtımlarına bir yenisi daha eklendi. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeye hazırlanan Aşk Ağlatır, Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte Aşk Ağlatır 2. tanıtımı...

"ADA, KIZIM…"

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır’ın yayınlanan yeni tanıtımında Ada’nın (Hafsanur Sancaktutan) annesinin duygusal mektubu dikkat çekiyor.

Yusuf’un (Deniz Can Aktaş) eline geçen mektuptaki “Keşke büyüdüğünü görebilseydim. Beni, anneni sakın unutma!” sözleri izleyenlerin yüreğini burkarken, diziye duyulan merakı artırıyor. Çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başaran Ada’nın, annesinin öğrettiği tekerlemeyi söyleyerek, beton çatlağında yeşeren çiçeği suladığı anlar izleyenlere tebessüm ettiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Aşk Ağlatır ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

AŞK AĞLATIR 2. TANITIMI YAYINLANDI

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Aşk Ağlatır Eylül’de Show TV’de!