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Show TV'nin yeni dizisi 'Aşk Ağlatır' pazar akşamı başlıyor!

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın yayın tarihi belli oldu. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Aşk Ağlatır, 8 Eylül Pazar akşamı Show TV’de izleyicileriyle buluşacak. Etkileyici senaryosuyla Aşk Ağlatır Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

Show TV

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın yayın tarihi belli oldu. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Aşk Ağlatır, 8 Eylül Pazar akşamı Show TV’de izleyicileriyle buluşacak.  

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

“BU KASABA BENDEN ADIMI ALDI!”

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır’ın tanıtımında zorla evlendirilmek istenen Ada’nın (Hafsanur Sancaktutan) gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Ada, “Bu kasaba benden adımı aldı; Meryem’im ben burada!” sözleriyle yaşadığı çaresizliği hissettirirken, Yusuf (Deniz Can Aktaş) Ada’ya destek olmaya çalışıyor. İstanbul’a doğru yola çıkan ikilinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

Etkileyici senaryosuyla Aşk Ağlatır Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

İşte “Aşk Ağlatır”ın Tanıtımı!

 

 

 

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