Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümleri Cuma akşamları ekrana gelecek. Boşandığı kocasının çok zengin olduğunu öğrenen Esra (Burcu Özberk) eski eşi Ozan'dan (İlhan Şen) intikam almak ister. İşte Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları isimleri...

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özbek - Esra Erten

İlhan Şen - Ozan Korfalı

Burak Yörük - Çınar Yılmaz

Melisa Döngel - Çağla Yılmaz

Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.