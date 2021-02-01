'Aşk Meselesi' yayında

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Syntpop ve alternatif Türkçe müziğin genç temsilcilerinden Manitas, "Aşk Meselesi" isimli yeni teklisi ile müzik yolculuğuna devam ediyor.

Soundu ve sözleri ile dinleyiciyi ilk anda yakalayan şarkı, 70'lerin sonundan itibaren etkisini sürdüren New Wave ailesinden Synthpop'a güçlü bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Manitas ikilisi, yeni şarkıları "Aşk Meselesi"ni şu sözlerle anlatıyor:

Şarkıyı ilk yaptığmızda ilişkilerin bir strateji oyununa benzediğini hissediyorduk. Sanki ilişkide istediğiniz yere ulaşabilmek için belirli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor ve bu durum bir tür baskı gibiydi. İstediğiniz bir şeyi elde etseniz bile eğer kendiniz olamazsanız bunu hiçbir anlamı olmadığını anlatmak istedik. Aşk Meselesi şarkısı; yaşadığımız yüzyılda romantik ilişkileri başlatmanın ve sürdürmenin karmaşıklığı hakkındaki hislerimizin elektronik ve süslü bir versiyonu.

Sözleri Defne Angın'a, bestesi Selin Dumlugöl ve Tunç Çakır'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Tunç Çakır imzası taşıyor. Aşk Meselesi'nin klip çekimi için kamera karşısına geçen ikili, Vasso yönetmenliğinde çekilen klipte izleyicilere ikonik görseller sunuyor.

Manitas'ın yeni teklisi "Aşk Meselesi", tüm dijital platformlarda yerini aldı.