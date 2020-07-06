Aşk Şarkısı filmi konusu nedir? Aşk Şarkısı filmi oyuncuları merak edilen konu oldu. Ekranlara FOX TV'de gelen Aşk Şarkısı filmi ilk defa izleyecekler tarafndan merak ediliyor.

AŞK ŞARKISI FİLMİ KONUSU

Kaan, 27-28 yaşlarında besteci, müzisyen bir gençtir. Ünlü pop yıldızı Ahsen’in erkek arkadaşıdır. Fakat zaman içinde Ahsen şöhret kazandıkça bu ilişkiden ve Kaan’dan sıkılmış, onu aldatmaya başlamıştır. Bundan Kaan’ın haberi yoktur. Ta ki bir stüdyo kaydı esnasında Ahsen’i futbolcu sevgilisiyle telefonda konuşurken yakalayana dek…

Ertesi gün Ahsen ile Kaan, Kaan’ın yalvarmalarına rağmen Ahsen’in kararlılığı ile ayrılırlar. Ahsen apar topar Kaan’la vedalaşıp gider; çünkü hiç vakit kaybetmeden yeni sevgilisiyle tatil için yola çıkacaktır.



Kaan arkadaşı Hakan’dan Ahsen ve sevgilisinin hangi otele gittiklerini öğrenmesini ister. Ve böylelikle adresi alan Kaan, eski sevgilisi Ahsen’in peşinden kaldıkları otele gider. Amacı onu geri kazanmaktır. Bu konuda ona yardım edecek kişi ise otelde kat görevlisi olarak çalışan Rüya’dır. Rüya’nın en büyük hayali ise yarım bıraktığı üniversiteye geri dönüp psikoloji okumaktır.



Aşk acısıyla Ahsen’i geri kazanmak için her tür şekle giren şaklabanlık yapan Kaan, türlü komik ve gülünç durumlara kendini sokar. Rüya birkaç kez buna şahit olur ve bir gün dayanamayıp, ona, yaptıklarının yanlış olduğunu ve bir kızın kalbinin böyle fethedilmeyeceğini söyler. Kaan bunun yolunun ne olduğunu sorunca da Rüya Kaan’ın akıl hocalığına başlar ve ona her gün tüyolar verir.



Sonunda Rüya ve Kaan sıkı bir ikili olurlar ve Kaan’ı değiştirip sünepe ezik halinden kurtarıp, cool, karizma, seksi, çekici bir erkek yapma yoluna girerler. Rüya’nın verdiği taktiklerle değişmeye çalışan Kaan yine çok komik durumlara düşecektir.

AŞK ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI

OYUNCULAR: SAİD CELİL CENGİZ, PELİN ORHUNER, HANDE KAPTAN, KADİR POLATÇI

YÖNETMEN: SEMRA DÜNDAR

YAPIM YILI: 2019

TÜR: KOMEDİ