Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Aşk ve Çekişmenin Yansıması: Üç Tunç Tas

        Aşk ve Çekişmenin Yansıması: Üç Tunç Tas

        Aşkın karmaşık labirentlerinde kaybolmuş bir çiftin dokunaklı hikayesini anlatan tek perdelik müzikli tiyatro oyunu "Üç Tunç Tas", 27 Kasım Çarşamba İstanbul Bahçe Galata, 29 Kasım Cuma İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi ve 30 Kasım Cumartesi Şişli Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk ve Çekişmenin Yansıması: Üç Tunç Tas
        ABONE OL
        ABONE OL

        Etkileyici hikâyesi ve canlı müzikleriyle izleyicileri büyüleyen “Üç Tunç Tas”, kadın ve erkek arasındaki sevginin karmaşık dinamiklerini mizahi bir dille ele alıyor. Tiyatro Gün ekibinin yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Şenaşnas’ın üstlendiği Üç Tunç Tas müzikli tiyatro oyununun oyuncu kadrosunda; Ahmet Şenasnas, Selsu Sabur ve Berkay Özcan yer alıyor. Oyunun canlı orkestra müzikleri ise Yahya Semih Bulut, Sena Uzer, Ulaş Uysal, Cemil Ruşenoğlu ve Kağan Kurtcan tarafından sahneleniyor.

        Aşk ve Çekişmenin Sahnedeki Yansıması: Üç Tunç Tas

        REKLAM

        İnsan ruhunun derinliklerine inen, kadın ve erkek arasındaki sevginin inişli çıkışlı yollarını büyüleyici bir mizahla ele alan müzikli tiyatro oyunu “Üç Tunç Tas”, izleyicileri hem güldürüp hem düşündürmeye devam ediyor.

        Oyun, 27 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul Bahçe Galata, 29 Kasım Cuma akşamı İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi ve 30 Kasım Cumartesi akşamı Şişli Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. İçsel sorgulamalarla harmanlanan etkileyici hikâye, büyüleyici müzikleri ve sürükleyici performansı ile seyircileri duygusal yolculuğa çıkarıyor.

        Yeni Oyun Tarihleri:

        27 Kasım Çarşamba Saat 20.30 – İstanbul Bahçe Galata

        29 Kasım Cuma Saat 20.30- İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi

        30 Kasım Cumartesi Saat 20.30- Şişli Tiyatrosu

        8 Aralık Pazar Saat 19.00- Nergiz Gösteri Merkezi

        5 Ocak Pazar Saat 20.30- İzmir İstinyeArt %100 Performans Arena

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Üç Tunç Tas
        #İstanbul Kadıköy Eğitim Sahnesi
        #şişli tiyatrosu
        #OYUN
        #Tiyatro Gün
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?