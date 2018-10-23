Aşk ve Mavi dizisi 75. yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de Cuma günü yayınlanacak olan Aşk ve Mavi dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aşk ve Mavi dizisinin oyuncuları kimler? İşte Aşk ve Mavi dizisi oyuncuları ve 75. yeni bölüme dair detaylar...

AŞK ve Mavi 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ailenizle ilgili her şeyi öğrendim. Ruhunuz bile duymadı!"



AŞK ve MAVİ 74. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal köşeye sıkışıyor!

Cemal ve Yüksel'i bir arada gören Ali, aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışır. Elmas, çocuğunu doğurmak istemeyen bir kıza ulaşır. Kadını çocuğu doğurmasını ve kendisine vermesi için ikna eder. Elmas'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşer. Cemal, Ali'nin kendisini takip ettiğini anlar ve Yüksel'le birlikte kardeşini atlatmak için bir plan yaparlar. Ama plan bozulur ve bir sırrın perdesi aralanır. Cemal iyice köşeye sıkışmıştır ama son hamlesini henüz yapmamıştır.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Arslan'ın yaptığı Aşk ve Mavi dizisi 75. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

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