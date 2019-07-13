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Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 1'i askeri olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3´ü asker, 1'i güvenlik korucusu 8 kişi yaralandı

Kahramanmaraş

Kaza, akşam saatlerinde, Afşin- Çobanbeyli çevre yolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 46 E 4309 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 27 Z 0535 plakalı otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada devrilen minibüste bulunan 3 asker, 1 güvenlik korucusu ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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