SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Askeri gözetleme kulesinde
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Askeri gözetleme kulesinde Herakles’in keole kabartması bulundu

Adıyaman’da yaklaşık 2 ay önce ormanlık alanda ihbar üzerine bulunan Roma dönemine ait 2 katlı askeri gözetleme kulesinin giriş kapısının üzerinde, Yunan Mitolojisi'ne göre yarı tanrı olan Herakles’in Keolesi (sopası) tespit edildi

05.11.2018 - 10:30 | Güncelleme: İHA

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Fırat Nehri’ne hakim bir tepede, yaklaşık 2 ay önce köylülerin ihbarı üzerine bulunan Roma dönemine ait askeri gözetleme kulesinin ilginç özellikleri ortaya çıktı.

İHA’nın haberine göre her geçen gün yeni tarihi eserlerin ortaya çıktı Adıyaman’daki yeni buluntuların farklı özellikleri göze çarpıyor.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, askeri kulenin ilk bulunmasından sonra yapılan ikinci incelemede 10 metre yüksekliğindeki askeri kulenin 2 katlı olduğunu ve kapı üzerinde kılıca benzetilen kabartmanın Yunan Mitolojisi'nde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül olarak bilinen yarı tanrının sopası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 500 kilo ile 2 ton ağırlığında değişen taşların üst üste konularak harç kullanılmadan yapıldığı kule, yaklaşık 2 bin yıldan beri ayakta kalmayı başardı.

Üzerinin ahşap olduğu düşünülen ve günümüzde üzeri açık olan askeri gözetleme kulesi, ormanlık alandaki hakim tepede bulunuyor. 

İki penceresi olduğu ve bunun bir tanesinin yıkıldığını belirten yetkililer, yerin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescilleneceğini dile getirdiler.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Askeri gözetleme kulesinin iki katlı olduğunu gördük. Bu iki katlı askeri gözetleme kulesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre, iç kısmı ise 5x5 ebatlarındadır. Hemen kapının üst kısmında ise Herakles’in keolesi yani sopası bulunmaktadır. Taşların ağırlıkları 500 kilo ile 2 ton arasında değişmektedir. Üst örtüsü yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi etrafa hakim bir konumdadır” ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X