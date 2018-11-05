Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Fırat Nehri’ne hakim bir tepede, yaklaşık 2 ay önce köylülerin ihbarı üzerine bulunan Roma dönemine ait askeri gözetleme kulesinin ilginç özellikleri ortaya çıktı.

İHA’nın haberine göre her geçen gün yeni tarihi eserlerin ortaya çıktı Adıyaman’daki yeni buluntuların farklı özellikleri göze çarpıyor.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, askeri kulenin ilk bulunmasından sonra yapılan ikinci incelemede 10 metre yüksekliğindeki askeri kulenin 2 katlı olduğunu ve kapı üzerinde kılıca benzetilen kabartmanın Yunan Mitolojisi'nde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül olarak bilinen yarı tanrının sopası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 500 kilo ile 2 ton ağırlığında değişen taşların üst üste konularak harç kullanılmadan yapıldığı kule, yaklaşık 2 bin yıldan beri ayakta kalmayı başardı.

Üzerinin ahşap olduğu düşünülen ve günümüzde üzeri açık olan askeri gözetleme kulesi, ormanlık alandaki hakim tepede bulunuyor.

İki penceresi olduğu ve bunun bir tanesinin yıkıldığını belirten yetkililer, yerin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescilleneceğini dile getirdiler.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Askeri gözetleme kulesinin iki katlı olduğunu gördük. Bu iki katlı askeri gözetleme kulesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre, iç kısmı ise 5x5 ebatlarındadır. Hemen kapının üst kısmında ise Herakles’in keolesi yani sopası bulunmaktadır. Taşların ağırlıkları 500 kilo ile 2 ton arasında değişmektedir. Üst örtüsü yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi etrafa hakim bir konumdadır” ifadelerini kullandı.

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