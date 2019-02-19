Askerlik düştü mü? Son dakika askerlik süresi ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün katıldığı tv programında yeni tip askerlik sistemi ile ilgili açıklamaları paylaştı. Öte yandan bedelli askerlik ile ilgili gelen kalıcı bedelli askerlik sisteminde artık herkes istediği zaman bedelli askerlik yapabilecek. İşte ayrıntılar...

ASKERLİK DÜŞTÜ MÜ? 2019

Askerlik süresi yeni askerlik sistemi ile birlikte düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik süresiyle ilgili, "Personel kaynağı noktasında herhangi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurumlar çalışmalarını yapıp, bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var.”

LİSE MEZUNU ASKERLERE 6 AY MAAŞ VERİLECEK

“Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, “Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar” dedi.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK DETAYLARI

Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir "çıkacak mı çıkmayacak mı" böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek.

Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.'