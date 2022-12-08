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Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak 2023?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte askerlik ve doğum borçlanması gündemdeki yerini aldı. 2023 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi askerlik ve doğum borçlanması tutarını da etkileyecek. Emekli olmak için prim gün sayısı yeterli olmayanlar adına erkeklere askerlik borçlanması kadınlar için 1 Ekim 2008 itibarıyla doğum borçlanması imkanı tanındı. İşte 2023 yılı askerlik ve doğum borçlanma miktarı...

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  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak 2023?

    Askerlik ve doğum borçlanması, emekli olmak isteyen fakat prim gün sayısı yeterli olmadığı için emekli olamayanların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Mevcut durumda en düşük prim 69 lirayken, en yüksek prim ise 517 TL'dir. Peki, "Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak 2023?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak 2023?

    2023 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

    Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim 69 lira, en yüksek prim de 517 lira. 
  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak 2023?

    Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 89,7 lira, yüzde 40 artması durumunda 96,6 lira, yüzde 50 artması durumunda 103,5 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en yüksek prim 672 lira, yüzde 40 artması durumunda 723,8 lira, yüzde 50 artması durumunda 775,5 liraya yükselecek.
  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak 2023?

    BAKAN BİLGİN'DEN ASKERLK VE DOĞUM BORÇLANMASI AÇIKLAMASI

    Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez” ifadesinde bulunmuştu. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme bulunmuyor.

     
  • Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak 2023?

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