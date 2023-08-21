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        Haberler Magazin Aşklarıyla gündemdeler! Alina Boz ve Umut Evirgen'den yeni poz!

        Aşklarıyla gündemdeler! Alina Boz ve Umut Evirgen'den yeni poz!

        Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Dolu dizgin ilişkilerini yaşayan çiftten yeni kare geldi. Sevgilisiyle fotoğrafını, Alina Boz sosyal medya hesabından yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 17:40
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        4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini 14 gün önce sonlandıran Alina Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı. Aşklarıyla magazin gündeminde adından söz ettiren çiftten yeni poz geldi.

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        Magazin camiasının mercek altına aldığı Umut Evirgen, geçtiğimiz gün birlikteliğini sosyal medya hesabından bu fotoğrafla duyurmuştu.

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        Birlikte tatile çıkan çiftten yeni fotoğraf geldi. Ünlü çift yeni pozlarını Instagram hesaplarının hikaye bölümünden sevenleriyle paylaştı.

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        İlişkileri tam gaz devam eden Boz ile Evirgen, sosyal medya hesaplarından el ele çekilen yeni bir fotoğraflarını paylaştı. El ele çekilen bu karelerini Instagram sayfalarının hikayeler bölümünden yayınlayan ikili, kısa sürede gündem oldu.

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        İşte Alina Boz ve Umut Evirgen'in son pozu...

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