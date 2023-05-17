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Haberler Yaşam Aslan Burcu Özellikleri: Aslan Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni Ve Özellikleri Nedir?
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Aslan burcu özellikleri: Aslan burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

Baskın, cömert, asil, saldırgan, gururlu, koruyucu ve lider. Aslan burcu dendiği zaman ilk akla gelen kelimeler bunlardır. Aslan burcunun özelliklerinden biri de düşüncelerinin insanlar tarafından beğenilmesi ve bundan zevk almasıdır. Aslan burcu özellikleri Aslan burcu, astrolojide kimlik duygusunu, yaşamı, canlılığı, kalbi ve arzularını sembolize eden gezegen olan Güneş tarafından yönetilir.

Aslan Burcu Özellikleri: Aslan Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni Ve Özellikleri Nedir?
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Güneş niteliklerine benzer şekilde karakterize edilen bu insanlar güçlü, kuvvetli, canlı ve sıcaktır. Ayrıca bir ateş burcu olarak özellikle aşka uygun bir tabiata sahiptir ki bu da onu sevgide ateşli ve samimi kılar. Gurur ise onun en büyük kusurlarından biridir. Bu burçta doğanlar arasında çok sayıda oyuncu, yönetmen, yapımcı ve tiyatro yöneticisi vardır.

Aslan Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni Ve Özellikleri Nedir?

Aslan’ın en hassas yanı olan kendini beğenmişlik duygusuna karşı çıkarsanız, kolaylıkla onun ebedi düşmanı olabilirsiniz. Astrolojide "Aslanları" cesur, özgüvenli ve egoist insanlar olarak bilsek de, bu insanlar aynı zamanda sorumluluk sahibi, inatçıda olabilir. Yerlerini almaya çalışanları yok ederler, planlarını gerçekleştirmek için (olumlu ve olumsuz) her yolu denerler. Yaratıcı bir zekaya ve iyi organizasyon becerilerine sahip olan Aslan burcunda doğanlar, her zaman ne istediklerini iyi bilir ve ona göre oynar. Aslan burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir? İleri görüşlü ve vizyoner, cesur ve direkt insanlardır. Detayları gözden kaçırmayı unutmazlarsa hedeflerine ulaşabilirler. Eleştiriye tahammül edemezler. Sürekli takdir görmek ve beğenilmek isterler çünkü yönetici gezegeni Güneştir ve en az onun kadar parlamak isterler.

Aslan Burcu Kadını Özellikleri

Aslan kadını alıngan, enerjik ve son derece çekicidir. Bir aslan kadını gördüğünüzde farklı bir aurası olduğunu hemen fark edersiniz. Farklı bir ışıltıları vardır. Yoğun ve gür saçları vardır. Aslan kadının takdir edilmeye ve sevilmeye içten bir ihtiyacı vardır. Bazen aşırı derecede egoist olabilse de, her zaman güvenilebilecek sadık, cömert bir kişidir. Aslında bir "Aslan" hem işte hem de hayatta yap tığı her şeyde iz bırakır. İşte Aslan burcu kadını özellikleri:

  • Lider ruhludur
  • Yönetmeyi ve organize etmeyi sever
  • Zaman zaman egoist olabilir
  • Yaratıcı zekaya sahiptir
  • Tutkuludur
  • Aşk hayatı dolu ve coşkuludur
  • Çocukları için yapamayacağı şey yoktur

Aslan Burcu Erkeği Özellikleri

Aslan erkeğinin çekiciliği ve tarzı vardır. Bu ona aynı zamanda güven ve kibir verir. Bu burcun altında doğan erkekler kendilerine ve vücutlarına bakmayı severler. Aslan burcu erkeği özellikleri kendilerini aynanın karşısında dünyanın en iyi harikası gibi görürler. Sevecen ve biraz da narsisttir. Bazen sevgisiz, aşırı bencil ve yüzeysel görünebilir. Partnerinin karakterinden çok fiziksel görünümüne önem verir ve yanına yakışmasını bekler.

Aslan Burcu Aşk Hayatı

Aslan ve Koç, canlı ve yoğun bir ilişki yaşar. Her ikisi de güçlü karakterin işaretleridir ve çok baskındır. İkisi de ilişkide lider olmaya oynar. Tutkulu birliktelik doğsa da çatışma fazlaca olur. Aslan ve Terazi arasındaki uyumluluk mümkün olandan daha fazladır. Terazinin flörtöz halleri ve nazik yapısı Aslan’ı etkiler. Cinsel anlamda da birbirlerini tamamlarlar. Kova ve Aslan, zıt kutuplar… Zıt kutupların birleşimi zor olsa mümkün. Farklı olmalarına rağmen birbirleriyle uyumlu kişilikleri vardır. Her biri, ilişkiyi artırabilecek ve güçlendirebilecek farklı şeyler getirir. Kova burcunun zekası ve hümanist yapısı Aslan burcunu etkiler ve besler. Her ikisi de ilişkide yoğun duygular besler. Aslanın ateşi Kova burcunu alevlendirir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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