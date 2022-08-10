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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray'da transfer hareketliliği bitmiyor! Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'la da anlaşması sarı-kırmızılıların planlarını alt üst etti! Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı'nın ayrılması durumu için de kolları sıvadı ve girişimlere başladı! İşte Galatasaray'ın stoper harekatı ve son dakika transfer gelişmeleri

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  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

     
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'a olan ilgi sarı-kırmızılıların planlarını da alt üst etti.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Geçen sezon 7 milyon Euro'ya Kopenhag'tan transfer edilen ve sözleşmesine 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi konulan Danimarkalı futbolcu, kulüpler anlaşamdan Sevilla ile masaya oturdu!
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Marcao'da yaşanan sürecin benzerini yaşayarak Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmak ve transferi daha ucuza kapatmak isteyen İspanyol yetkililer, Nelsson ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Galatasaray ise Sevilla'nın yaptığı ilk teklifi reddederken oyuncunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de hatırlatarak 20 milyon Euro'dan aşağı bir teklifte masaya dahi oturmayacağını İspanyollara iletti.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Galatasaray, LaLiga'nın başlamasına kısa bir süre kalmasının dışında Marcao'nun sakatlanması ve Sevilla'nın elinde tek stoper kalmasını da görüşmelerde kullanmak istiyor.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Victor Nelsson ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sevilla'ya transfer olmayı istediğini sarı-kırmızılı yetkililere iletirken oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Nelsson'un menajeri Sevilla ve Galatasaray arasında bir uzlaşma sağlamak için köprü görevi yürütmeyi planlarken sarı-kırmızılılar, Nelsson'u 20 milyon'un altına bırakmayacağını belirtti.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    STOPER LİSTESİ BİR HAYLİ KABARIK

    Nelsson'un transferinin olmadığı senaryoda da stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın bu bölge için listesi de bir hayli kabarık.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Sarı-kırmızılılar, Nelsson'un ayrılması durumunda ilk olarak Zürih'in 20 yaşındaki stoperi Becir Omeragic'e teklif yapacak. 
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    İsviçre'de geçen sezon şampiyonluk yaşayan kadronun önemli oyuncularından olan Boşnak asıllı genç yıldız, haziran ayında da scoutların önerisiyle gündeme gelmiş ancak oyuncunun sakatlığı sonrası transfer rafa kalkmıştı.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Zürih'in şampiyonluk kutlamalarına koltuk değnekleriyle katılan oyuncunun iyileştiği ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle Zürih'in satışını planladığı belirtildi.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih, sözleşmesi 2023'te sona erecek Willy Gnonto ile Omeragic'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Omeragic'in piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtilirken Galatasaray mukavelesinde son senesi olması nedeniyle bu transferi uygun maliyete yapmayı planlıyor.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    İKİNCİ HEDEF ANDREAS HANCHE-OLSEN

    Galatasaray'da stoper listesinin üstlerinde yer alan diğer bir isim ise Andreas Hanche-Olsen...
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Fredrik Midtsjö'nün menajerleri, stoper arayan sarı-kırmızılıların gündemine bonservisi Gent'te forma giyen Hanche-Olsen'i getirdi.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Menajerlerin Gent'le olan sözleşmesi 2023'te sona erecek oyuncuyu sarı-kırmızılılara getirebileceğini söylemesi üzerine oyuncuyu gündemine alan Galatasaray bir rapor isteyerek Olsen'i Okan Buruk'a sundu.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Galatasaray'da Buruk'un raporunun da olumlu olması durumunda Olsen için resmi görüşmelere başlanacağı belirtildi.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    KAAN AYHAN'DA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

    Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelen Kaan Ayhan için de yeniden devreye girdiği ve Sassuolo ile masaya oturduğu da öğrenildi.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Sağ bek, stoper ve ön liberoda forma giyebilen oyuncunun milli olması da yabancı kontenjanında sarı-kırmızılıların elini rahatlattığı için bu transferi cazip yapıyor.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Ancak oyuncunun kontenjan durumu ve Nelsson'un potansiyel satışının farkında olan Sassuolo, Kaan Ayhan için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtı ve aşağı inmek istemiyor.
  • ASLAN'DA STOPER HAREKATI! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! - GS Transfer Haberi

    Sarı-kırmızılılar Kaan için şartları zorlayarak Sassuolo'nun inadını kırmak ve bu transferi 3 milyon Euro civarında bitirmeyi planlıyor. 

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