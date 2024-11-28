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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Aslan'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor - Futbol Haberleri

        Aslan'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

        UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 23:43 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:08
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.

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        AFAS Stadı'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 43. dakikada Osimhen'in vuruşunun ardından Koopmeiners'ın müdahalesi yeterli olmadı ve skor 1-1'e geldi. İlk yarının 1-1 bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başladı. Galatasaray, ikinci yarının başlarında Osimhen ile Batshuayi'nin kafa vuruşlarıyla birçok kez öne geçmeye yaklaştı ancak golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

        Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı.

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        ÇIKTIĞI SON 15 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

        Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.

        Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 5 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 12'sini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı.

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        AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAYBETMEDİ

        AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.

        Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.

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        AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAYBETMEDİ

        AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.

        Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.

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        İspanya ekibi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

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        GALATASARAY'IN SON DAKİKALARDAKİ GOLÜ OFSAYT SEBEBİYLE SAYILMADI

        Galatasaray'ın 90+3. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerli olmadı.

        Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

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        SIRADAKİ RAKİP MALMÖ

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıradaki rakibi İsveç ekibi Malmö olacak.

        İlk 5 maçını 11 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, Malmö ile deplasmanda 12 Aralık Perşembe günü karşılaşacak.

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