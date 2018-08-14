KURBANLIK
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

"Aslan Parçası"na 23 bin lira istiyor

Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirdiği 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki "Aslan Parçası" adlı boğayı satmak için Bursa'ya getiren Şaban Ali Tekin, pazarın en büyük kurbanlığı olan boğaya 23 bin lira istiyor

14.08.2018 - 17:50 | Güncelleme: AA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarındaki hareketlilik de arttı. Bursa'da kurulan İsabey Kurbanlık Hayvan Pazarı'nda üreticiler tüm hayvanlarını satmak, vatandaşlar da evlerine kurbanlıklarıyla dönmek için kıyasıya pazarlık yapıyor.

Yüzlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, Erzurum'un İspir ilçesinden getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki "Aslan Parçası" adlı boğa, iri cüssesiyle hem alıcıların hem de satıcıların ilgisini çekiyor.

Boğanın sahibi 53 yaşındaki Şaban Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un İspir ilçesinde çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Bu yıl Erzurum'dan 18 kurbanlık getirdiğini belirten Tekin, "Geçen haftadan beri Bursa'dayız. Getirdiğimiz 18 kurbanlığın 10'unu sattık. Kurban pazarı bizim için verimli geçiyor. İnşallah hepsini satarız." diye konuştu.

"BU YAŞIMA KADAR BÖYLESİNİ YETİŞTİRMEDİM"

Tekin, getirdiği kurbanlıklar arasında bulunan 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğanın pazarda ilgi odağı haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu boğayı 2,5 yıl önce 8 aylıkken devletten yüzde 85 hibe ile aldım. 'Aslan Parçası'nı 2,5 yıl yaylada besledim. Hiç küspe yedirmedim. Şu an bir ton 250 kilogram ağırlığa ulaştı. Boğaya 23 bin lira istiyoruz. Vatandaşlar çok ilgi gösteriyor, 18-19 bin lira teklif eden var ama istediğimiz fiyatı veren çıkmadı. 53 yaşındayım, kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu zamana kadar böyle iri cüsseli bir hayvan yetiştirmedim."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.