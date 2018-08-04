Murat Boz'un yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Aslı Enver, Yunanistan tatiline giderken Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Boz, Aslı Enver’in bu paylaşımından sonra Instagram hesabından, konserinde söylediği aynı şarkıyı paylaştı. Yakışıklı şarkıcı paylaştığı videonun altına, "Ne varsa eskilerde var" notunu düşerek takipçilerini şaşırttı. Boz'un, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım 'Aslı Enver'i unutamıyor' şeklinde yorumlandı