Aslı Enver, kızını sırtına aldı
Aslı Enver, kızı Elay'ı sırtına alıp çekilen yeni fotoğraflarını; "Hasat zamanı" notuyla paylaştı
Aslı Enver, 2022'de Berkin Gökbudak ile evlendi. Bu evlilikten 2 yaşında Elay adında bir kızları bulunuyor.
Sosyal medya hesabından sık sık kızı Elay ile ilgili paylaşımlar yapan oyuncu, son olarak kızına sırtını yasladığı yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Aslı Enver, paylaşımına; "Hasat zamanı" notunu ekleyerek, Elay ile geçirdiği eğlenceli anları gözler önüne serdi.
Fotoğraflar: Instagram