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        Haberler Magazin Aslı Enver, kızını sırtına aldı - Magazin haberleri

        Aslı Enver, kızını sırtına aldı

        Aslı Enver, kızı Elay'ı sırtına alıp çekilen yeni fotoğraflarını; "Hasat zamanı" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 20:35 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:35
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        Kızını sırtına aldı
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        Aslı Enver, 2022'de Berkin Gökbudak ile evlendi. Bu evlilikten 2 yaşında Elay adında bir kızları bulunuyor.

        Sosyal medya hesabından sık sık kızı Elay ile ilgili paylaşımlar yapan oyuncu, son olarak kızına sırtını yasladığı yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

        Aslı Enver, paylaşımına; "Hasat zamanı" notunu ekleyerek, Elay ile geçirdiği eğlenceli anları gözler önüne serdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #aslı enver
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